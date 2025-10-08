Nueva protesta del personal de mantenimiento del hospital
A.L.
Pontevedra
El personal de Veolia Grupo Norte, concesionaria del servicio de mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra, volvió a concentrarse ayer para reclamar una mejora en las condiciones laborales y salariales, que contemplen guardias, turnos, horario nocturno... Se ha pospuesto la huelga que tenían previsto celebrar ante una posible negociación, pero no las medidas de presión, ya que la concesión termina en diciembre de este año y porque quieren «que se pacten mejoras y se consoliden y sean respetadas por la siguiente empresa que asuma el servicio».
