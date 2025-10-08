El Mercado Creativo vuelve seis años después

El Concello de Pontevedra presentó ayer la actividad del Mercado Creativo, incluída dentro del programa Pontevedra Capital Gastro.

La edil de Promoción Económica, Anabel Gulías, reiteró durante la presentación que la equipación se convertirá así en un referente del diseño y del arte y que en solo un par de días ya habían sido seis las personas interesadas en abrir un puesto, de un total de quince que habrá disponibles. El Mercado Creativo constará de diez ediciones que harán del primer piso del Mercado de Abastos un espacio vivo de encuentro entre arte, cultura y gastronomía.

Cada jornada contará con expositores, actividades paralelas y propuestas culturales que harán del comprador un referente de la creatividad pontevedresa, incluyendo un concierto de bandas locales para disfrutar de un vermú en una ubicación histórica y viva de la ciudad que se extenderá hasta las 15.00 horas.

La primera cita será este mismo sábado 11 de octubre a las 11.00 horas, dando así inicio a un ciclo que se desarrollará durante diez jornadas hasta el mes de abril de 2026. Las próximas jornadas del Mercado Creativo se volverán a celebrar los días 8 y el 22 de noviembre, el 31 de enero, el 14 y el 28 de febrero, el 14 y el 28 de marzo, y el 11 y el 25 de abril.

El proyecto está incluido dentro del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Pontevedra y la Agencia de Turismo de Galicia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Pontevedra valorado en dos millones de euros. Este plan local forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Litoral de Galicia. Los fondos de los que se beneficia el plan, son distribuidos por el Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno del Estado. Este Plan de recuperación está financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea.