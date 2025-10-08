La cocinera del bar Azucarillo en Pontevedra, María Rial, participó el pasado lunes en el «III Concurso Internacional de Tortillas de Patatas con...», celebrado en Alicante, donde representó a Pontevedra con su creación tras hacerse con el bronce en el concurso regional. Aunque no logró subir al podio, la chef hace un buen balance de su paso por la competición.

—¿Cómo ha sido su experiencia en el concurso?

Me encantó estar allí; haber pisado ese escenario fue un sueño hecho realidad y pienso que el podio está por venir, no voy a parar hasta traer el primer premio a Pontevedra. Esto es un vicio, una pasión loca por seguir mejorando y, sobre todo, algo que me encanta. Es un reto personal.

—¿Cómo se ha sentido?

El sitio imponía porque era muy grande y había mucho público, lo que ayuda al afloramiento de nervios. Los últimos cinco minutos son tremendos porque hay que sacar la tortilla a la hora en punto esté como esté. La mía salió en cuarta posición a las 11.55 horas. Tienes mucha presión por toda la atención máxima de la prensa y del público, pero todo estuvo muy bien. Todo lo bueno que se te pueda ocurrir en cuanto a emociones de una primera vez en algo tan grande fue lo que me pasó a mí.

—Si hubiese tenido más tiempo de cocinado, ¿cambiaría algo?

Considero que el tiempo de cocinado es más que suficiente, setenta minutos dan para mucho.

—¿Se organizó de alguna forma en concreto?

Claro, la puesta en marcha o «mise en place» es fundamental para preparar con orden todos los ingredientes y utensilios antes de comenzar a cocinar.

María Rial durante el concurso internacional. / FdV

—¿Tenía clara su propuesta?

Para este campeonato tuvimos que concursar con la misma propuesta con la que ganamos en los regionales. En mi caso, quise que mi tortilla fuera hecha completamente de productos gallegos. Se me ocurrió el jamón de castañas, es algo novedoso y que no hay por muchas partes. Después, busqué un queso que tuviera premio y me propusieron el Pazo de Anzuxao. Lo probé y encajaba perfectamente, se fundía y se integraba. A base de hacer mezclas y experimentos, fuimos buscando el equilibrio.

—¿Qué aprendizaje obtiene de esta experiencia?

Aprendimos distintas técnicas de elaboración, análisis de ingredientes y, sobre todo, compartimos secretos de diferentes recetas.

—¿Pudo estar con los reconocidos cocineros del jurado?

El jurado trabaja a puerta cerrada y no pudimos ver nada. Los chefs son muy serios y profesionales. Solo pudimos verlos en el podio a la hora de entregar los trofeos y en la foto de grupo.

—¿Hubo alguna tortilla que le llamase especialmente la atención por sus ingredientes?

Todas las tortillas fueron propuestas muy diversas e interesantes, pero la que más me llamó la atención fue la tortilla de callos.

—¿Llegó a conocer a Ricardo Martín, el ganador de este año?

Claro que conocí a Ricardo. Comimos, nos abrazamos, saltamos y bailamos todos juntos. Además, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos y todas las participantes. En este grupo se trabaja, se aprende, se comunican los diferentes congresos y campeonatos y se comparten experiencias durante todo el año.

—¿Se podrá disfrutar de su exitosa tortilla en el bar Azucarillo?

Por supuesto que se puede disfrutar de la tortilla. Eso sí, siempre con previa reserva y contactando conmigo.

—Sacando a colación un polémico tema, ¿la tortilla debería ser con o sin cebolla?

Si te hablo de mi gusto personal, sin cebolla. Después ya no digo nada, no me atrevo. Con cebolla es una tortilla y sin cebolla es otro tipo de tortilla diferente. Yo siempre me debo al gusto del cliente y pregunto antes de hacer una tortilla cómo gusta y en qué punto de jugosa la dejamos.

—¿Qué consejo le daría a alguien para hacer una tortilla?

Que use siempre un buen producto, una buena materia prima es fundamental. En nuestra tierra tenemos unos productos maravillosos, desde huevos y patatas a buenos aceites y cebollas. Si se usa un producto de cercanía, seguro que solo le falta una pizquita de cariño y ya sale la tortilla perfecta.