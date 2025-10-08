En marcha los segundos Premios José Hermida

Radio Pontevedra pone en marcha la segunda edición de los Premios José Hermida para radios escolares, tras la gran acogida de la primera entrega, en la que participaron más de 1.500 alumnos de 65 centros educativos de primaria y secundaria.

En una edición especial del programa Hoy x Hoy, se presentarán mañana los premios. Asistirán al debut el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez; los alcaldes de Pontevedra, Vilagarcía, Vilanova de Arousa y Marín, Miguel Fernández Lores, Alberto Varela e Gonzalo Durán y María Ramallo; el presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López;el director da UNED Pontevedra, Víctor González y el presidente de Sogama, Javier Domínguez.

Los premios volverán a tener dos categorías, para alumnos de infantil y primaria y para los de secundaria, si bien si en la primera entrega de los gardones podían participar estudiantes de la ESO, este año se amplía a bachillerato y Formación Profesional.

Los galardones buscan motivar a los alumnos que participen en el programa educativo de Radio Escolar. El objetivo de Radio Ponteveda es incentivarlos participando en un concurso de podcast de radio en los centros escolares con temáticas que ellos elijan.