Iluminación del Pazo Provincial en el Día Mundial de la Dislexia
El Pazo Provincial se iluminará esta noche a partir de las 20,30 horas hasta mañana a las 7,30 para conmemorar el Día de la Dislexia. La Diputación se suma así a la iniciativa promovida por DISFAM y el Observatorio Internacional de Dislexia para dar visibilidad a este colectivo.
