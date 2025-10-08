Los Ecommerce Days reunirán el Pazo a más de 250 profesionales

El Pazo da Cultura acogerá a partir de mañana los Ecommerce Days, un encuentro dedicado al comercio electrónico que amplía su duración a dos jornadas y que convocará a empresas, agencias, marcas y creadores de contenido como Xurxo Carreño y Nuria Grandío (conocida en redes como Konachadas) y profesionales con amplia experiencia en el sector digital como el director de marketing del Real Club Celta, Gael García, o la fundadora de la marca de comidas Vanetta Águeda Ubeira.

Más de 250 participantes inscritos superan ya el éxito de la anterior entrega, y en esta cuarta edición los Ecommerce Days de nuevo se proponen ser un espacio para que emprendedores y empresarios compartan estrategias, enfoques novedosos, dinámicas y proyectos de trabajo de valor, con la idea de que el valor añadido «se quede en Galicia», recuerda el Clúster do Ecommerce Galego, organizador de la cita.

La concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, encabezó la presentación del encuentro profesional que es, recordó «un congreso de referencia» que ha ido ampliando año a año su programación, y expresó su satisfacción porque Pontevedra «vuelva a ser el epicentro del comercio electrónico».

Por su parte, el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, se felicitó porque estos eventos contribuyen a que Galicia avance hacia un modelo económico innovador y abierto a la digitalización. Se refirió especialmente a la aceleradora de proyectos Xerme Ecommerce, desarrollada en colaboración con el Clúster do Ecommerce, que facilita que los participantes reciban formación y mentorizaciones especializadas.

Animó a los emprendedores a que acudan a Pontevedra «a conocerse y a hacer contactos».

Alberto Cochón, secretario general del Clúster do Ecommerce, recordó que la organización que encabeza nació hace cinco años en un «momento especial» de intenso auge de la digitalización económica y que los competidores «llegan de todos los lados»; hoy ya no solo rivalizamos, añadió, «con la tienda de al lado».

La organización hace hincapié «no contraponer» comercio electrónico y tradicional. «Si algo nos emociona es que venga tejido real y ayudarles a incorporar al online», señala

Puso en valor que el programa de los Ecommerce Days combina la participación de ponentes punteros a nivel estatal con tiendas y marcas gallegas como Los Peperetes, Casa Grande de Xanceda, Nogal, Rei Zentolo etc y en general señaló a los productos agroalimentarios como una de las grandes potencialidades de Galicia.

La agencia de viajes Pilgrim Travel o la empresa Vanetta, especializada en comida vegana, son otras de las participantes en el congreso de las que recordó sus estrategias de éxito.

Y tras las intervenciones de los ponentes, la jornada del viernes se dedicará a talleres muy específicos en los que se abordarán temas como la inteligencia artificial, las automatizaciones etc.

Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce, una empresa nacida en 2012 como comunidad de profesionales desde Vigo y que actualmente tiene presencia en varios países, fue uno de los que hizo hincapié en la importancia de «no contraponer» comercio electrónico y tradicional. «Si algo nos emociona es que venga tejido real y ayudarles a incorporar al online», señaló.

Primeros premios para distinguir a las mejores tiendas online de Galicia La cuarta edición de los Ecommerce Days incluirá la primera convocatoria de los Premios do Ecommerce Galego, que distinguirán a las mejores tiendas online de la comunidad. Los galardones, cuya entrega se celebrará el próximo viernes, incluirán dos categorías: Mellor Ecommerce Galego, para proyectos cuya facturación supere el millón de euros, y Mellor Ecommerce Emerxente, para los que no superen la referida cifra. Cualquier tienda online puede optar a la convocatoria, con su facturación en el último ejercicio como único elemento diferenciador. La organización seleccionará a cinco finalistas por categoría y serán los asistentes a los Ecommerce Days los que decidirán a los ganadores mediante una votación pública a través de la App oficial del congreso.