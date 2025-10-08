Dos conductores identificados tras sufrir un accidente en las carreras ilegales en O Campiño, en Pontevedra

El pasado sábado día 4, vecinos del entorno del polígono de O Campiño, en Pontevedra, denunciaban en redes sociales y a través de FARO el regreso de las carreras ilegales a esas instalaciones y las del vecino parque empresarial de A Reigosa, en Ponte Caldelas, con varios vehículos implicados y cientos de personas concentradas para presenciar las peligrosas maniobras de los conductores.

Apenas unos días después, la Guardia Civil ya ha logrado identificar e investigar por conductas temerarias al volante a dos de los supuestos implicados, localizados gracias a las imágenes difundidas por los vecinos. Según fuentes vinculadas a la investigación, estas dos personas se vieron implicadas en un accidente en el que colisionaron sus dos coches y uno de ellos impactó contra una farola.

Ocurrió a las 1.40 horas del pasado día 4 y las fuentes consultadas hablan de «una colisión en el punto kilométrico 3,6 de la EP-0004». Se trata de una de las rotondas de acceso al polígono de O Campiño desde la carretera que une Pintos, en Marcón, con A Reigosa, en Ponte Caldelas, y que atraviesa esa zona industrial.

Las mismas fuentes detallan que uno de los vehículos «realizó un trompo para quemar rueda y al girar invade el carril contrario, colisionando por otro coche que iba en dirección contraria». Tambien se asegura que los dos automóviles participaban en una de esas exhibiciones. ilegales y uno de ellos se salió de la calzada y colisiona contra una farola, todo ello con ciertos de personas muy cerca de los coches.

Uno de los conductores fue detenido poco después por la Guardia Civil de Soutomaior. El otro fue localizado dos días más tarde, el lunes. Las diligencias fueron instruidas por el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil y trasladadas al juzgado de guardia.

Hace apenas cuatro meses, a principios de junio, se divulgaba la última operación de vigilancia y sanciones por parte de la Guardia Civil, la denominada operación policial «Platillo» en este polígono y el colindante de A Reigosa y se anunciaron futuros operativos de control sobre estas carreras ilegales y exhibiciones de conductores los fines de semana.

Al respecto, se insiste en que el instituto armado investiga «de forma especial» este tipo de pruebas en el entorno de los polígonos industriales, tanto en O Campiño como en otros de la provincia.

En aquella ocasión se movilizó un número importante de agentes durante varios fines de semana y se utilizaron medios técnicos diversos, entre ellos un dron de la Guardia Civil, para documentar todos los delitos e infracciones administrativas al volante. Fruto de aquel trabajo hubo 96 denuncias presentadas por conducción temeraria, realizar carreras, conducción bajo los efectos de las drogas o el alcohol o exceso de velocidad. Algunas de ellas constituirán, además, delito contra la seguridad vial.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada anunció entonces que aquella operación no era «un hecho aislado», sino que tendría continuidad». Además, la Guardia Civil comprobó, como también dicen los afectados, que ocasionalmente, las carreras ilegales que se realizaban dentro de O Campiño-A Reigosa se prolongaban por las carreteras próximas, especialmente por la EP-0004», que conecta Marcón con el polígono.