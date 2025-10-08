El Combo Dominicano clausura su gira «Feliz a mi manera» este sábado

Tras seis intensos meses de música, verbena y baile, la orquesta El Combo Dominicano finaliza este sábado 11 de octubre su gira más especial en la localidad pontevedresa de Adina, en Portonovo. La formación pretende realizar una celebración por todo lo alto con la que pondrá fin al tour «Feliz a mi manera», con el que conmemora sus veinte años sobre los escenarios gallegos.

Desde que arrancaron el pasado 16 de abril en O Porriño, El Combo ha ofrecido un total de 102 actuaciones, reuniendo a miles de personas en varias de ellas. De esta forma, la formación consolida su presencia en Galicia y amplía sus horizontes hacia Asturias, León y Portugal. «Esta gira ha sido muy positiva para nosotros a nivel musical, hemos mejorado los equipos y el salto ha sido muy significativo. Nos ha servido para mejorar a todos los niveles·», señala Cirano Núñez, director de la orquesta.

Tras esta última cita en Sanxenxo, El Combo Dominicano se tomará unos días de descanso antes de lanzar un nuevo tema que, según adelantan, «traerá una sorpresa que nadie se espera».

En diciembre volverán a pisar el escenario en Galicia para cerrar el año con actuaciones que ya son tradición en su calendario.

Además, la próxima temporada se presenta con una fuerte proyección fuera de la comunidad, pues cuentan ya con más de veinte fechas confirmadas en otras regiones de España, lo que refleja el creciente interés actual por la verbena gallega y sus formaciones.

Pasaporte directo a NY

Como broche de oro a esta gira de aniversario, la orquesta celebrará en Sanxenxo un sorteo muy especial entre sus seguidores: un viaje a Nueva York (NY) para dos personas valorado en más de tres mil euros.

Las participaciones se entregaron durante las diferentes actuaciones de la gira y los requisitos para participar son seguir a la orquesta en dos de sus redes sociales y dar «me gusta» a la publicación del sorteo.

No obstante, una de las condiciones imprescindibles para optar al premio es estar presente en esta fiesta final del sábado celebrada en Adina.