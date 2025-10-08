Un coche comienza a arder tras colisionar contra una señales en pleno casco urbano de Pontevedra
La conductora resultó ilesa y ocurrió a las 15.00 horas muy cerca de la sede de la Xunta en Campolongo
N. D.
Un coche ha quedado parcialmente calcinado tras un accidente de circulación ocurrido sobre las 15.00 horas en la calle María Victoria Moreno de Pontevedra, muy cerca de la sede administrativa de la Xunta en Campolongo. La conductora resultó ilesa.
Por causas que se tratan de aclarar, el coche se salió de la vía y acabó colisionando contra unas señales y un semáforo, sin que se vieran implicados otros vehículos.
De inmediato comenzó a arder, pero a conductora no resultó herida al salir del vehículo. Además, según testigos presenciales, dos militares que procedían de la base de la Brilat pasaban en ese momento por la zona y sofocaron las llamas con unos extintores.
En todo caso, acudieron también los Bomberos de Pontevedra para terminar de controlar el fuego. También participaron agentes de la Policía Local.
El accidente no afectó a la circulación en pleno casco urbano ya que es un tramo con varios carriles y el coche quedó sobre una isleta.
