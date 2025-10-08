Caldas ya trabaja en la musealización de su Carballeira y del Xardín Botánico

El Condello de Caldas de Reis ya trabaja en la experiencia de visita y musealización de su histórica Carballeira y el Xardín botánico como ‘Museo aberto 24/7’, una vez adjudicado el proyecto a la UTE Atlantic Trivium Caldas.

Esta unión de empresas, creada específicamente para los trabajos de la villa termal, tendrá que entregar el documento inicial que marcará la hoja de ruta para poner en valor los espacios naturales antes de final de año y deberá tener finalizado el documento definitivo, con el seguimiento de las obras ya finalizadas, en marzo de 2026.

El proyecto "Xardín Botánico y Carballeira de Caldas de Reis. Museo Aberto 24/7" cuenta con una subvención de 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE que llegan a través del Ministerio de Industria. La ayuda debe pagar ocho epígrafes: el diseño de un proyecto turístico con una buena musealización, la restauración integral del BIC, la monitorización del BIC para controlar su salud natural de manera inteligente, la apertura de un centro de visitantes, el diseño de un plan de enriquecimiento de la visita desde el ámbito exterior, la instalación de paneles fotovoltaicos para hacer más sostenible el espacio, la implantación de un sistema de gestión y, finalmente, también la puesta en marcha de iniciativas de comunicación y acción social.

El teniente de alcalde Manuel Fariña apunta que esta primera fase es de "vital importancia para el resultado final del proyecto de rehabilitación, ya que la asistencia técnica marcará las pautas integrales y unitarias que sentarán las bases conceptuales y técnicas para el resto de las actuaciones y obras a realizar: deberá garantizar la coherencia, coordinación y la continuidad en todos los aspectos de la experiencia turística, de la musealización y de los contenidos culturales".

Este trabajo inicial, explica Fariña, será principalmente “intelectual y creativo”, por lo que incluye un equipo técnica interdisciplinar "con conocimientos altamente especializados en museografía, turismo, patrimonio cultural, derecho administrativo y contratación". El grupo creativo está formado por una persona coordinadora con estudios universitarios de Historia, Historia del arte, Antropologías o Humanidades, un analista, un técnico especialista en productos turísticos y otro especialista en gestión y asesoramiento jurídico.

En cuanto a los plazos, el proyecto turístico tendrá que estar definido, en su versión inicial, poco antes de finales de año. El proyecto definitivo ya con los cambios finales deberá estar presentado hacia marzo de 2026. A día de hoy la asistencia técnica ya tiene definidos algunos contratos menores que el Concello sacará a contratación próximamente para poner en marcha la musealización.

Recuerda Fariña que la redacción de este trabajo de planificación de todas las obras posteriores está condicionado por una subvención pública, por lo que el Concello de Caldas "va a ser especialmente estricto con el cumplimiento de los plazos". Apunta que cualquier retraso en la redacción podría comprometer la ayuda y suponer la pérdida total o parcial de la financiación, de ahí que el gobierno local impondrá penalizaciones que duplican las habituales.

“El proyecto turístico que vamos a contratar ahora tiene una relevancia estratégica para el desarrollo y el éxito de la rehabilitación de la Carballeira, por eso es importante tanto ser muy exigentes con su calidad como rigurosos con el calendario”, advierte.

Fariña explica que el proyecto de rehabilitación integral de la Carballeira pretende centrar la experiencia turística de las personas visitantes en el disfrute del conjunto exterior,. Incluye también un centro de visitantes que completará el recorrido para aportar mayor valor añadido. La intención es promover una buena comunicación de los valores intangibles del BIC (históricos, naturales, y sociales, entre otros), innovar en los formatos de presentación, y prestar servicios adicionales como atención personalizada o gestión de grupos.

En el caso del proyecto turístico que incluye el diseño de la experiencia y la musealización, como primero paso base de todos los siguientes, la adjudicación de la asistencia técnica se cerró en unos 50.000 euros. El Concello está pendiente en estos días de iniciar las obras de restauración de la Carballeira, tramitando el contrato de la dirección de obra y salud.