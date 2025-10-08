Los dos artistas premiados en Novos Valores harán obras para la 33 Bienal

Los dos artistas que resulten premiados en la nueva edición del programa de residencias artísticas Novos Valores realizarán obras para la próxima edición de la Bienal, la numero 33, prevista para el verano de 2027. Así lo anunció ayer la Diputación al hacer pública la convocatoria, organizada de nuevo en colaboración también con la Fundación Walter & Nicole Leblanc de Bruselas y el Centro de Creación Contemporánea Matadero de Madrid.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, permitirá a dos creadores emergentes de la provincia realizar residencias artísticas en estos centros el próximo año.

«Será la segunda edición en la que Novos Valores, que nació como un concurso de artes plásticas, tendrá el formato de un programa internacional de residencias artísticas», recuerda la organización.

La convocatoria está dirigida a creadores, investigadores o comisarios nacidos o residentes en la provincia de Pontevedra, con un alto nivel de inglés o francés.

La convocatoria de Novos Valores para 2026 otorgará dos becas destinadas a promover la creación artística contemporánea en vivo. Los creadores seleccionados disfrutarán de una residencia de cuatro semanas, entre febrero y abril, en la Fundación Walter & Nicole Leblanc de Bruselas, y de tres meses en Matadero Madrid, entre abril y julio.

Los solicitantes deben presentar un proyecto de creación artística específico, original e inédito, de cualquier modalidad de pintura, escultura, dibujo, diseño, grabado, fotografía, cerámica y vídeo, entre otras, según se establece en las bases. El proyecto deberá desarrollarse durante el periodo de las residencias y para llevarlo a cabo los artistas recibirán una beca de 9.500 euros cada uno.

La Diputación firmó un convenio de colaboración con Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio SA para la realización de las residencias artísticas en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, y con la Fundación Walter & Nicole Leblanc para la parte de las residencias que se desarrolla en Bruselas. Estas entidades proporcionan los espacios donde se realizarán las residencias, mientras que la institución pontevedresa aporta 19.000 euros y asumirá los gastos de transporte de las obras una vez finalizada la residencia.

La institución provincial pretende con esta iniciativa «seguir apoyando la creación artística», señalan las mismas fuentes, «así como dar visibilidad a proyectos artísticos contemporáneos, impulsar la formación y la promoción del arte, y contribuir al establecimiento de redes creativas y de colaboración en arte, diseño y ciencia, tanto desde la teoría como desde la práctica.

Tanto la Diputación como las otras dos entidades participantes valoraron muy positivamente la primera edición de Novos Valores en formato de residencias artísticas internacionales. En su primera entrega permitió que los creadores Carlos Fer y Andrea Davila Rubio pusiesen en mracha proyectos artísticos, en concreto y respectivamente «Exercicios para colgar unha pintura» y «El cuerpo es tierra que se convierte en jardín al contacto con el agua».