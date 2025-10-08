Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa

Un incendio en un yate amarrado en el puerto de San Adrián de Cobres (Vilaboa) amenazó este miércoles con extenderse hacia los barcos atracados en esta marina deportiva. Finalmente, sobre las 12.30 horas, fue controlado sin que hubiera mayores daños que el de la propia embarcación.

Bomberos, personal del recinto, junto a Policía Local de Vilaboa, Guardia Civil y Salvamento Marítimo actuaron en el lugar. De unos diez metros de eslora, el buque acabó totalmente calcinado y no se han tenido que lamentar daños personales. Las llamas tampoco afectaron a otros barcos atracados en los pantalanes.

Una columna de humo se levanta en la ría de Vigo: arde una embarcación en San Adrián de Cobres /

El fuego en este barco provocó una inmensa columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. Sobre el origen, no ha trascendido ninguna hipótesis hasta el momento.