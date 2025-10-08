El antiguo conservatorio de Pontevedra funcionará como centro de la creatividad a partir de marzo
El bajo se destinará a exposición y venta de productos y el Seminario Permanente de Jazz será su primer usuario
Las obras estarán ejecutadas antes del primer trimestre de 2026 para justificar las ayudas de la UE Next Generation
El futuro centro de la creatividad, que ya toma forma en el edificio del antiguo conservatorio de la calle Alfonso XIII, y las oficinas municipales de Churruchaos estarán listos, como muy tarde, en marzo del próximo año. Así lo confirmó este miércoles el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ya que es el plazo máximo establecido para rematar ambas obras, acogidas a las ayudas del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), gestionado por el Gobierno de España y financiado por fondos europeos Next Generation.
El regidor local visitó ambos inmuebles acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el subdelegado en la provincia, Abel Losada, entre otras autoridades.
Los trabajos del antiguo conservatorio, junto a la Biblioteca Pública Antonio Odriozola, son de una elevada complejidad y de una inversión de 1,6 millones de euros. El 80% de la financiación es de fondos europeos y el 20% restante de municipales.
Son 1.600 metros cuadrados repartidos en ocho plantas: siete más sótano. Se va a destinar mayoritariamente a actividades relacionadas con la creatividad: de empresas, de la universidad, del Campus Crea...
Uno de los primeros usuarios será el Seminario Permanente de Jazz, que siempre ha utilizado este edificio, hasta que entró en obras.
Además, tal y como informó el alcalde de Pontevedra, el bajo será una zona de recepción y de posible exposición y venta de productos que se puedan hacer en talleres, a los que se destinarán las cinco plantas siguientes, para empresas, asociaciones o universidad. Asimismo, la última planta será una pequeña residencia de algún creador.
Oficinas de Churruchaos
Respecto al edificio de la calle Churruchaos, a pocos metros de la casa consistorial de Sesmero, seguirá teniendo uso de oficinas municipales.
La inversión en este caso es próxima a los 1,3 millones de euros para la rehabilitación de alrededor de 800 metros cuadrados en bajo y tres plantas.
Básicamente, se ha dotado al inmueble de accesibilidad y de climatización, mejorando el aislamiento exterior.
«Recuperamos dos edificios con distintos finalidades que van a seguir siendo muy parecidos en sus usos», resumió Lores.
«Llegar a los ciudadanos»
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia destacó que estos fondos europeos «están llegando a los concellos, a las parroquias, a los ciudadanos». «Van a quedar dos edificios con altas prestaciones para lo que están pensados estos fondos, para el ahorro energético. Lo estamos viendo de forma fundamental», celebró.
Estamos muy satisfechos porque van a quedar dos edificios a disposición de los ciudadanos. Un gobierno como el nuestro, el de Pedro Sánchez, está preocupado por la cogobernanza y por el municipalismo, porque es en los concellos donde se conocen las necesidades de los vecinos. Ojalá que en pocos meses podamos inaugurar estos dos edificios», concluyó Pedro Blanco, que calificó de «éxito rotundo» el PIREP por su dimensión social.
Compromiso para terminar el paseo a Os Praceres
El proyecto del nudo de Bomberos se está adaptando con un estudio geológico debido a los problemas que el terreno de la zona ofrece por su alta probabilidad de inundación y hundimiento. Así lo confirmó este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
El socialista recordó que se trata de «una obra que ya había quedado diseñada por el anterior gobierno del Partido Popular y que cuando nos pusimos con ella se evidencia que era necesario hacer un estudio geológico porque, tal y como estaba diseñada y licitada, no era posible porque era una zona inundable», debido a la existencia de un antiguo vertedero. «Se está trabajando en un proyecto más adecuado a esas necesidades. El compromiso es firme con el Concello de Pontevedra y ese nuevo nudo.
El proyecto debe contemplar esas nuevas necesidades que requiere la propia estructura geotérmica. Se está haciendo a la máxima velocidad posible, porque es un compromiso de más de 15 años con esta ciudad y que este gobierno lo ha puesto a andar», informó.
El proyecto del nudo de Bomberos se adapta con un estudio geológico
El subdelegado del Gobierno en Galicia manifestó el compromiso del Ejecutivo central en terminar «ese menos de medio kilómetro que queda» del paseo entre el centro de Pontevedra y el barrio de Os Praceres, pero recordó que «va por encima del río, porque como saben la PO-10 es una de esas carreteras que se inundan con frecuencia, y se está trabajando en un proyecto que respete el medio ambiente con seguridad».
En cuanto a la A-57 dijo que se está trabajando en el nuevo tramo, «poco a poco lo sacaremos adelante».
