150 aniversario de la historia de Santa Lucía

Con motivo del 150 aniversario de la primera edificación de Santa Lucía, en Moraña, este sábado 11 de octubre se realiza un encuentro a las 19.30 horas en el espacio multiusos del municipio, donde se llevará a cabo una charla participativa entre los asistentes y se hablará sobre la historia del pueblo.

La jornada contará con una exposición de fotos de época, a través de las cuales se pretende reflejar la vida de los años 50 aproximadamente en el municipio. En ella, aparecen imágenes de personalidades importantes en aquel entonces, así como grandes familias.

Asimismo, el discurso aborda diversos temas que van desde la creación de Santa Lucía hasta la actualidad. Todo ello se basa en una investigación sobre la evolución de la capital municipal llevada a cabo por cinco vecinos de la zona, varios de ellos historiadores.

Esta conferencia se realiza ante todo el público asistente y se espera que sea muy abierta y participativa. «Queremos hacer una charla donde la gente se implique, pregunte o incluso interrumpa para hacer cualquier tipo de aclaración», señala José Casal, uno de los organizadores que participa en la investigación de Santa Lucía.

Estos investigadores arrancaron con el proyecto hace aproximadamente un año. «Nos pareció a todos un proyecto alcanzable y, por lo tanto, nos metimos de lleno en el asunto porque a todos nos gusta la historia local especialmente», sobre la que llevan escribiendo desde hace mucho tiempo, según señala José Casal.

Además, el investigador destaca que una de las dificultades del proyecto fue «el acceso a las fuentes de investigación en sitios muy pequeños como es Moraña». Sin embargo, han consultado diferentes documentos del archivo municipal, de la Diputación de Pontevedra e incluso del archivo diocesano de Santiago, para abordar temas como la existencia de una pequeña capilla dedicada a Santa Lucía, la que dio origen al nombre de la zona. Asimismo, también se recurrieron a escritos notariales y de diferentes tipos, aparte de mapas y trazados de carreteras.

Según expresa José Casal, posteriormente intentarán escribir un libro a partir de todo este trabajo de investigación realizado en el que se refleje la historia de Santa Lucía.

Por tanto, en el encuentro se tratarán distintos temas descubiertos a través de este profundo análisis, empezando por los orígenes del núcleo urbano, que se remontan a una antigua Dehesa Real que se fue transformando mediante la compra de estos terrenos y las construcciones allí realizadas.

Otro aspecto a tratar es la creación de la Feria de Moraña, que se remonta al año 1885 y supuso un hecho muy importante para el municipio. Además, también se comentarán curiosidades y «cosas que pudieron ser y no fueron», así como distintas anécdotas.

En definitiva, cualquiera que quiera conocer la historia sobre Santa Lucía y varios datos curiosos sobre sus territorios, puede acercarse este sábado al encuentro. «Creo que va a ser interesante y que la gente se lo va a pasar bien», concluye Casal.