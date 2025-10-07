+Xuntas reunirá a 150 mujeres de nueve concellos de la provincia

La Diputación de Pontevedra pone en marcha esta semana una nueva edición del programa +Xuntas, que durante los próximos días reunirá a 146 mujeres de nueve municipios de la provincia en diversas actividades formativas destinadas a promover la igualdad y el empoderamiento femenino.

Los municipios participantes en esta primera fase son Baiona, Caldas de Reis, Cambados, A Estrada, A Illa de Arousa, Lalín, Meis, O Porriño y Vigo. Las mujeres pertenecientes a entidades sociales de estas localidades comenzarán su formación con talleres tan variados como pilates, musicoterapia, jardinería, conservación de alimentos, risoterapia, arte floral o autocuidado, entre otros.

Este lunes, el programa arranca con actividades como pilates para la Asociación de Mujeres Rurales O Marco de San Salvador de Meis y musicoterapia para la Asociación de Amas de Casa de Baiona. El miércoles 8, las participantes de Vigo, O Porriño y Caldas de Reis continuarán con talleres relacionados con la huerta ecológica, la risoterapia y la conservación de alimentos. La semana concluirá con una sesión de arte floral en A Illa de Arousa y un taller de autocuidado en Lalín.

+Xuntas es un proyecto provincial de la Diputación que en 2025 contará con 207 acciones formativas dirigidas a mujeres de 56 municipios de la provincia, con un presupuesto total de 325.000 euros. El programa prevé alcanzar a más de 5.000 mujeres, que pueden elegir entre veintiséis talleres distribuidos en cuatro ámbitos temáticos: tecnología, creatividad, medio natural y salud.

Con esta iniciativa, la Diputación reafirma su compromiso con la igualdad de género y el apoyo al desarrollo de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, fomentando su participación activa y el acceso a herramientas que mejoren su calidad de vida.