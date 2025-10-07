La Xunta analiza el consumo de droga en aguas residuales de Pontevedra

La Xunta va a iniciar un proyecto para detectar consumo de drogas a través del análisis de las aguas residuales en la depuradora de Pontevedra, de forma parecida a la acción que se llevó a cabo con el coronavirus durante la pandemia.

Según explicó ayer el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en una conferencia de prensa tras el Consello de la Xunta, los expertos analizarán la presencia en el agua de cannabis, cocaína y fentanilo, así como otras drogas, con el principal objetivo de detectar «cuanto antes» el consumo de nuevas sustancias para prevención en el ámbito de la salud pública.

Además de la depuradora de Pontevedra, también se realizará el análisis en las de Tui, Lugo, Ourense y Santiago de Compostela.

Se trata de conseguir datos objetivos «sobre el patrón de consumo de drogas emergentes mediante la vigilancia de estas aguas», dijo Calvo, quien presidió la reunión semanal de la Xunta, ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda, que no tiene esta semana agenda pública tras haber interrumpido sus vacaciones de verano en agosto por la oleada de incendios.

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha decidido poner en marcha también un proyecto piloto para estudiar el potencial de las 19 masas de aguas subterráneas existentes en la demarcación Galicia-Costa como alternativa al abastecimiento en situaciones críticas de sequía prolongada.

Las primeras medidas se aplicarán este año pero el programa, que tendrá un presupuesto de 1,5 millones de euros, se desarrollará hasta 2028, cuando está previsto concluir un mapa del potencial hídrico subterráneo de Galicia-Costa.

Calvo especificó que no se trata de que estas masas de agua sean una «alternativa real y definitiva» al suministro de agua, sino de ver si pueden servir para «aliviar en situaciones puntuales» de sequía.