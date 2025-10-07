La violencia machista en Marín sigue presente con 53 casos activos

Son 53 los casos activos de violencia machista en Marín, aunque la mayoría están catalogados de «riesgo bajo», pero igual de preocupantes «si no se les hace el seguimiento correspondiente».

Este es el principal dato que se puede extraer de la reunión celebrada ayer en Marín, en la Finca de Briz, donde se llevó a cabo una sesión de la Mesa de Trabajo contra la violencia de género, a la que asistieron las concejalas Marián Sanmartín y Mónica Viqueira, en representación del Ayuntamiento; dos agentes de la UFAM de la Policía Nacional, la delegada del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Pontevedra; la representante del Punto de Intercambio Familiar, la trabajadora social del centro de salud, las orientadoras de los distintos centros educativos, la trabajadora social municipal, así como Marián Sánchez, directora y psicóloga del CIM y la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, María José Rodríguez.

Una de las cuestiones que trató la Mesa, y que será llevada al Consello Municipal da Muller, de hoy, es la inclusión de determinados puntos de acuerdo en la declaración institucional que se elaborará con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género.

Estos puntos abordan problemáticas tan actuales como la violencia digital y el ciberacoso, cada vez más presente en las vidas de los jóvenes; o la necesidad de dar a conocer los servicios que existen en esta materia para crear una red asistencial fuerte.