El sector náutico estudia su futuro en el simposio celebrado en Sanxenxo

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, clausuró el sexto Simposio de Clubes Náuticos de España que, durante el pasado fin de semana, reunió en Sanxenxo a más de 200 profesionales del sector náutico español bajo un completo programa de ponencias que contemplaba todos los aspectos que ocupan y preocupan al sector.

Sobre la mesa de debate se expusieron ponencias de alto valor informativo, gracias a la participación de voces autorizadas que basaron sus propuestas en función de su dilatada experiencia en la náutica como directivos de empresas que ofrecen sus servicios en este ámbito, como organizadores de actividades deportivas, de ocio o de turismo y usuarios de los productos que genera el sector y que contribuyen, de manera directa, en el PIB.

Objetivos a corto, medio y largo plazo

«La celebración de este simposio marca un antes y un después de la náutica deportiva, la afluencia masiva de toda España, los temas tratados que permitirán marcar los objetivos a corto, medio y largo plazo de los clubes náuticos y la toma de conciencia de la labor social», comenta Javier Ruiz de Cortázar, su presidente.

La definición de la «náutica social» los criterios y su finalidad; las relaciones con las instituciones; el uso y gestión de las marinas y puertos deportivos; la puesta al día de los estatutos de cada sociedad; la buena gobernanza bajo la batuta de la honestidad y la transparencia; la promoción del deporte y la potenciación de las escuelas base; la sostenibilidad y el camino emprendido hacia la descarbonización; las relaciones laborales y sus convenios han sidosus principales conclusiones.