Secretariado Xitano estrena local a punto de cumplir 25 años en la ciudad

A punto de cumplir sus bodas de plata en Pontevedra, la Fundación Secretariado Xitano estrena nuevo local, en el barrio de San Roque. Abandona así las instalaciones que el Concello de Pontevedra les había cedido en 2001 en la Casa Azul, en la zona monumental, donde desarrollaron sus actividades hasta el momento. Inician ahora su vuelo parcialmente en solitario, ya que seguirán contando con el apoyo en su labor de integración de la población gitana tanto del gobierno local como de la Xunta de Galicia.

En un acto en el que participaron representantes de ambas instituciones se presentó a la prensa este nuevo local, en el que hay una amplia zona común de trabajo, tres aulas y dos espacios de atención individualizada.

La técnica Marina Vega con mujeres del Programa Calí. / GUSTAVO SANTOS

Actualmente, la Fundación Secretariado Xitano, cuenta con 20 usuarios en Pontevedra, pero la media de personas que participan en alguno de sus programas es de 250 al año.

El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, puso en valor la labor de la Fundación y recordó la colaboración de la Xunta con esta entidad, que en 2024 ascendió a más de 380.000 euros entre convenios y ayudas con cargo al 0,7% del IRPF.

Por su parte, la concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, agradeció el trabajo que realizan desde Secretariado Xitano y que desde sus primeros pasos contó con la colaboración del Concello de Pontevedra. «Para nosotros estos años en los que formamos parte de vuestra historia fueron muy importantes», confesó, para añadir que «somos una ciudad inclusiva y en la que todas las personas somos iguales».

Asimismo, Eva Vera, directora autonómica de la Fundación en Galicia, reconoció que la vida de Secretariado Xitano «siempre estará ligada a la Casa Azul».

Autoridades y trabajadores, en la inauguración del nuevo local en San Roque. / GUSTAVO SANTOS

Pontevedra, junto con Vigo, fueron las dos primeras sedes de la Fundación en Galicia. En la Boa Vila se empezó a trabajar con un programa de educación, lo que facilitó la integración de la población gitana en la empresa ordinaria, a través de convenios de inclusión.

«En estos veintipico años en Pontevedra tenemos a jóvenes trabajando de modo normalizado en el ámbito del comercio y de los servicios y todos los años son más los que continúan sus estudios», resumió a modo de balance Vera.