Reguera visita un comercio que usa las nuevas tecnologías

El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitó en la mañana de ayer el local de New Bikes, un establecimiento de la empresa Boamorte Bikes, que fue una de las beneficiadas por las ayudas para el impulso de la digitalización, modernización y sostenibilidad del comercio local y artesanal de la Xunta con casi 20.000 euros.

Situada en Sanxenxo, esta es uno de lo 700 comercios retallistas y talleres que se beneficiaron de los cerca de 4 millones de euros que la Xunta destinó a potenciar el comercio local a través de esta convocatoria.

Reguera destacó el compromiso de la Xunta con el pequeño comercio que es «imprescindible para mantener la vida, la convivencia y la cultura de nuestros barrios»; en este sentido recordó la importancia de estos establecimientos como «generadores de empleo y dinamizadores económicos» de los cascos urbanos.