La pista asfaltada de Portopereiro será ejemplo para el plan municipal de obras

El Ayuntamiento de Moraña va a impulsar una importante mejora viaria entre el lugar de Portopereiro, en la parroquia de San Lourenzo y Cosoirado, dentro del plan de modernización de pistas.

Esta actuación, que va a ser financiada por la Xunta de Galicia con un presupuesto de 33.547 euros, permitirá renovar todo el asfalto de la pista municipal ya que en la actualidad el estado del firme es deficiente por el paso del tiempo, el peso del tráfico rodado y los efectos de la meteorología.

En concreto, se va a proceder a la limpieza integral de las cunetas para consegguir el aprovechamieno máximo de toda la plataforma, que tiene un ancho de 3 metros.

La intención del Gobierno local es que la obra se comience de inmediato para que esté ejecutada antes de que llegue el invierno, con dos meses de obra previstos.