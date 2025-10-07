María Demelza Docampo tiene 45 años y es de O Morrazo, concretamente de Moaña. Desde ayer, además, es oficialmente funcionaria en Pontevedra, puesto que tomó posesión de su plaza de agente de la Policía Local en un acto en la Casa Consistorial junto a otros seis compañeros. En la actualidad, en este cuerpo en la ciudad son solo nueve mujeres de 110 agentes.

—¿Por qué se animó a entrar en la Policía Local?

Fue algo que pensé durante muchos años y estaba ahí. Antes trabajaba aquí en Pontevedra en una empresa de diseño de arquitectura y construcción. Cuando mi jefe su jubiló cerró el negocio. Ahí me planteé qué quería hacer. Me tomé mi tiempo y por fin lo decidí. Yo quería estar aquí, cerca de mi casa y mi familia, por eso Policía Local y no otro cuerpo.

—¿Cuántas mujeres había en esta promoción?

Éramos solo 14 mujeres de 94. Ahora aquí somos muy poquitas.

—¿Qué le resultó más difícil? ¿Son duras las pruebas físicas?

Yo siempre hice deporte, así que simplemente tuve que entrenar. Yo tenía que entrenar todos los días, mientras que a lo mejor una persona más joven no. Para mí fue un esfuerzo más grande. Al final es una montaña rusa de sentimientos: mucha tensión durante todo el proceso. Hace ya un año que estábamos en el proceso de la oposición. Tuvimos el examen en septiembre del año pasado y firmamos ahora. Son seis meses de formación y tres de prácticas, que hicimos en verano.

—¿Cómo se comportan los ciudadanos en Pontevedra?

Por lo general bien. Yo escogí Pontevedra porque sé que aquí la gente tiene otra forma de ser y es tranquila.

—¿De qué modo cree que influye el hecho de ser mujer en la respuesta del ciudadano ante una amonestación de una policía local?

Afortunadamente eso ha ido cambiando. Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes. Por suerte son los mínimos, pero sí que aún queda mucho por hacer. Los vamos a eliminar seguro.