IX Festa da Investigación 2025

IX Festa da Investigación 2025 | FDV

IX Festa da Investigación 2025 | FDV

El Centro social de Lusquiños, en Tomeza, acogió la IX Festa da Investigación, con recaudación íntegra de 3.000 euros para la Fundación Galega de Medicina Xenómica. Acudió el científico Ángel Carracedo y se presentó el libro de Loli Beloso «O ioió estrela de Isaac».

