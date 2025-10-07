Un grupo de 25 adelantados vecinos de Poio conocen las últimas técnicas digitales

Un total de 25 personas comenzaron su formación en competencias digitales, nivel avanzado, en un curso que se imparte en Poio hasta

el mes de enero. Es un curso gratis, de 200 horas, que ofrecerá al alumnado nociones para facilitar la búsqueda y gestión de información digital, resolución de problemas en el entorno digital, creación de contenido y programación, seguridad y civismo en el entorno informático y comunicación y colaboración con este tipo de herramientas. Además, también se incluirán módulos de formación para la igualdad y de orientación laboral.

El alcalde, Ángel Moldes, y la concejala de Promoción Económica, Maritxe González, inauguraron el curso en A Reiboa, e incidieron en la oportunidad que supone para todos los participantes «no solo a nivel personal o social, creando sinergias entre el alumnado, porque hoy estar conectados es también importante para mejorar la empleabilidad, para relacionarse con las administraciones o para hacer cualquier otro tipo de gestión diaria».

Conocimientos

En este sentido, subrayaron que van a adquirir unos conocimientos fundamentales de modo gratuíto y, además, con la posibilidad de recibir un equipo informático al acabar para seguir practicando en sus hogares con todo lo aprendido en el aula.

Se trata del proyecto Dixigal, promovido por la Xunta en colaboración con el Concello de Poio y financiado con fondos europeos».