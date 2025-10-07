La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes

La familia de la Policía Local de Pontevedra cuenta desde ayer oficialmente con siete nuevos agentes, que tomaron posesión de sus puestos en un acto celebrado en el salón de plenos de la histórica casa consistorial de la Praza de España.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la concelleira de Persoal e Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, presidieron un evento en el que no podía faltar el recientemente nombrado Intendente Principal, José Manuel González Abal, el único, por cierto, en este cargo en toda Galicia.

Los que ayer recibieron su acta oficialmente tienen entre 25 y 45 años. El más joven es Manuel Mato, de 25 años, procedente de A Coruña, mientras que la de mayor edad en esta ocasión es María Demelza Docampo, de 45 y de Moaña. Completan el listado Alexis Yáñez, de 28 años y de Ourense; Hugo Castro, de 34 y de A Estrada; Fernando Villaverde, de 35 y de Sanxenxo; Daniel Vázquez, de 37 y de Pontevedra, y Pablo Valiña, de 42 años y procedente de Santiago de Compostela.

El alcalde de Pontevedra les dio la bienvenida y les animó a trabajar con responsabilidad. «Queremos contar con vosotros en esta ciudad tranquila que es Pontevedra», aseguró.

El cuadro de personal de la Policía Local en Pontevedra tiene actualmente a 110 agentes activos, pero solamente nueve son mujeres. Por ello la concelleira Eva Vilaverde invitó a seguir trabajando en igualdad y a romper con un patriarcado estructural que lo abarca todo, para lograr que las mujeres se planteen acceder a este tipo de trabajos y lograr una paridad real desde la base.