Duras críticas al PP de Poio por la mala gestión de las ayudas europeas

Las recientes resoluciones de los fondos europeos FEDER y EDIL dejan en evidencia lo que ya es una realidad para el municipio de Poio, como denuncia el Partido Socialista, que ayer envió un comunicado para quejarse de la pérdida de millonarias inversiones.

Imagen de Campelo. | FdV

La agrupación socialista expone que Poio no gestionó ni un solo euro de los fondos europeos, mientras que los municipios del entorno, tales como Pontevedra, Marín, O Grove, Meis y Redondela o Tui «reciben más de setenta millones de euros para proyectos de transformación urbana y mejora de los barrios».

Pabellón deportivo en Poio. | FdV

Indican que el «contraste» es evidente pues mientras que unos «planifican con ambición y proyectan con visión de futuro, Poio desaparece de las inversiones europeas, convirtiéndose en un simple espectador de la modernización de los municipios vecinos».

Falta iniciativa

Agregan que el único proyecto tramitado acabó siendo gestionado por el Ayuntamiento de Sanxenxo, «un hecho que muestra la falta de iniciativa y de capacidad de gestión del actual Gobierno local».

En el anterior mandato, recuerdan, desde el departamento de Promoción Económica dirigido por Gregorio Agís se impulsaron proyectos millonarios que hicieron de Poio «un referente en la captación de fondos europeos», exponen.

Saneamiento de la ría

Así, añaden que gracias a esa planificación y trabajo se han materializado proyectos estratégicos y transformadores como los 26 millones de euros para la depuradora de Raxó y Samieira, uno de los proyectos esenciales para el saneamiento de la ría.

Asimismo citan la carretera de Campelo, mejorando los accesos e infraestructuras urbanas; la transformación del frente costero de Raxó, el acondicionamiento y mejora de la Casa Consistorial que fue ejemplo de rehabilitación con financiación europea».

Otras inversiones ejecutadas

También se refieren a la cubierta y el arreglo del pabellón municipal que modernizó las instalaciones deportivas; la mejora del gimnasio municipal; la renovación del alumbrado público con un sistema LED más eficiente y sostenible; o la mejora de la escuela unitaria de Arén, la única obra licitada por el actual Gobierno, «presentada como un gran logro cuando, en realidad, el único mérito fue no perder la subvención ya concedida», critican.

A juicio del PSOE, la diferencia está muy clara porque «antes había proyectos, planificación y capacidad de gestión; y ahora solo hay anuncios y dependencia de inversiones prometidas por administraciones amigas».

Agregan que la villa ha perdido una oportunidad histórica «porque estos fondos europeos permitían dar un salto de calidad, mejorar barrios, transformar infraestructuras y reforzar el tejido económico y social». Cuestionan la nula gestión del Gobierno de Moldes «porque supone un retroceso y una pérdida de peso institucional, que deja al municipio de Poio al margen de las políticas de transformación financiadas por Europa», concluyen.