El desfile Debut 2025 busca modelos

La nueva edición del desfile Debut abre mañana miércoles el período de inscripción de voluntarios y voluntarias que quieran ejercer como modelos por un día y llevar a la pasarela las creaciones ideadas por los nuevos titulados y tituladas del máster de la Facultade de Diseño. El desfile tendrá lugar el 21 de noviembre en el Pazo da Cultura de Pontevedra.