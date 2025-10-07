Cotobade fará unha auditoría da súa rede de saneamento
REDACCIÓN
O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de recibir unha subvención de máis de 14.000 euros por parte de Augas de Galicia que permitirá levar a cabo unha auditoría integral da rede municipal de saneamento. O obxectivo principal deste proxecto é localizar as infiltracións de augas pluviais e limpas nas conducións de saneamento e establecer medidas eficaces para a súa mitigación ou eliminación. Ademais, a auditoría permitirá dispor dun inventario dixital máis completo e actualizado das redes municipais.
A entrada de augas pluviais e conexións de augas brancas nas redes de saneamento supón un grave problema para a xestión das estacións depuradoras, xa que en épocas de choivas deben tratar caudais moi superiores aos admisibles. «Isto provoca verteduras incorrectas, desbordamentos e un elevado consumo enerxético ao ter que tratar augas limpas que non requiren depuración», expoñen.
A auditoría que se vai desenvolver presenta unha notable complexidade, dado que o termo municipal de Cerdedo-Cotobade conta con 38 redes de saneamento que verten nas súas respectivas estacións depuradoras de augas residuais.
A estimación da extensión total das redes é de arredor de 28 quilómetros en Cerdedo e doutros 53 quilómetros en Cotobade.
