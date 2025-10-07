La CIG convoca movilizaciones por una «Galicia con derechos»

La Confederación Intersindical Galega (CIG) celebra hoy en las siete grandes ciudades gallegas la campaña «Por unha Galicia con dereitos, traballo digno e igualdade» con un acto que en Pontevedra se desarrolla a partir de las 12.30 horas frente al edificio de la Xunta, en Campolongo.

Esta campaña, explican, pivota sobre seis grandes líneas de actuaciones para la creación de trabajo digno y la industrializaicón; la recuperación, ampliación y fortalecimiento de los servicios públicos; o el desarrollo de un plan gallego por la igualdad.

Además plantean que se ponga en marcha un sistema público de atención a las personas o la creación de un parque de viviendas dignas públicas y de un banco gallego de vivienda para alquiler social.

Por otra parte, proponen que se inicie la apertura de un proceso qe supere el actual Estatuto de Autonomía para que se reconozcan los derechos nacionales de Galicia.

Tanto las esas de trabajo como las movilizaciones de hoy, 7 de octubre, tienen la consideración de «urgentes» porque laCIG entiende que «deberán estar contempladas en los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026»,

El acto central se desarrolla en Vigo en la praza da Estrella al que asiste Paulo Carril.