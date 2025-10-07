Cientos de escolares se dan cita en Montalvo para competir en carreras de cross

El entorno de la playa de Montalvo, concretamente la espectacular zona del pinar, volverá a ser este miércoles y jueves escenario del Cross Escolar Xogade que impulsa la Xunta de Galicia. En la prueba que se celebra en la localidad de Sanxenxo está previsto que participen 2.226 escolares de 26 centros educativos de la comarca de O Salnés con alumnado de Primaria y de la ESO.

La prueba deportiva se organizará por categorías según la edad y el sexo del participante en las mismas. La clasificación concederá el premio a los diez más rápidos de cada categoría, los tres primeros con medalla y los otros siete con diploma que acredita sus méritos deportivos.

El concejal de Deportes en Sanxenxo, Marcos Guisasola, acompañado del jefe provincial de Deportes, Daniel Benavides; el coordinador provincial de Deportes de la Xunta de Galicia, Guillermo Reinaldo, y el presidente de la agrupación deportiva Val do Salnés, Xan Rodiño, presentaron en la mañana de ayer lunes la prueba que se va a desarrollar en el entorno de Montalvo.

Clasificación

«Es, sin ninguna duda, una magnífica forma de compatibilizar el deporte y la convivencia entre escolares de otros municipios vecinos», asegura el edil Marcos Guisasola, durante la presentació n de esta prueba.

El miércoles la prueba arrancará a las 10.45 horas con 859 participantes de Educación Primaria y continuará el jueves, a las 10.15, con 1.367 de Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El recorrido irá desde los 450 metros hasta los 1.800 metros dependiendo de la categoría en la que participen los distintos alumnos convocados en esta ocasión. Tras concluir la actividad deportiva citada, todos los alumnos que asistan a la misma podrán recuperar sus fuerzas en una zona aneja donde se dispondrá de música y animación.

Centros educativos

Los centros participantes son: IES Sanxenxo, CEIP A Florida, CEIP Abrente, CEIP Magaláns, CEIP Cruceiro, CEIP Portonovo, CEIP Armenteira, CEIP As Bizocas, CEIP Coirón, CEIP Rosalía de Castro, CEIP Valle Inclán, CEIP As Covas, CEIP Conmeniño, CEIP San Bartolomé, CEIP San Roque, CEIP Xulio Camba, CEIP San Tomé, CEIP Castrelo, CEIP Enrique Barreiro, CEIP Corvillón, IES A Basella, IES Francisco Asorey, IES Meaño, IES Monte da Vila, IES Ramón Cabanillas e IES Faro das Lúas.