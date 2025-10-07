Un apoyo al medio ambiente y al cambio social

«En Mulleres Colleiteiras tejemos historias de cambio y sostenibilidad desde el corazón de Galicia», presume merecidamente esta cooperativa que, en colaboración con la empresa Prezero, concesionaria del servicio de basuras de Pontevedra, se encargará en adelante de la recogida del aceite usado.

Los primeros contenedores se instalaron ayer en el Mercado y en próximas fechas se desplegarán otros 30 de estos dispositivos en el centro, barrios como Monte Porreiro y las parroquias del rural, según las previsiones de los concejales María Xosé Abilleira y Xaquín Moreda.

Éste constató la elevada demanda de ese servicio, como prueba que se retiraron los anteriores colectores de la Plaza y en su emplazamiento los vecinos continuaban depositando las botellas.

Mulleres Colleiteiras también inició ayer el reparto de embudos para facilitar el reciclaje y hará campañas para concienciar de la importancia de reutilizar estos aceites usados en la fritura de los alimentos en los domicilios, centros e instituciones, hostelería etc. Si se vierten inadecuadamente por el fregado o el inodoro generan un grave impacto ambiental: un litro de aceite usado contiene aproximadamente 5.000 veces más carga contaminante que el agua residual de las alcantarillas y puede contaminar hasta 1.000 litros de agua, según datos de la Fundación Aquae.

Las cooperativas invitan a frenar este grave impacto del que no todos somos conscientes recogiendo el aceite de cocina sobrante (también el de las latas de conservas) en botellas de plástico transparente que faciliten comprobar que no se trata de aceite de coche. Posteriormente, hay que depositar esos envases en los contenedores específicos.

Solo vegetal, nunca de motor

Es clave que sea solo aceite vegetal doméstico, como oliva, girasol o de conservas, porque el aceite de motor «lo que nos va a hacer es contaminar» el producto.

La cooperativa, que reúne a mujeres transportistas y gestoras autorizadas para la gestión del aceite vegetal usado y residuos no peligrosos, se constituyó en 2015 en A Coruña como una alternativa para emplear a mujeres excluidas, en su gran mayoría gitanas. Arquitectos sin Fronteras apoyó el proyecto, con la idea de mejorar las condiciones en los asentamientos chabolistas de Rañas y A Pasaxe.

«Hay mucha gente a día de hoy en Galicia que no sabe que hay una recogida selectiva de aceite usado», señala Sofía Vázquez, gerente de la cooperativa Mulleres Colleiteiras, que prevé realizar recogidas semanales en Pontevedra

Hoy emplea a 8 personas y recoge cerca de 270 toneladas de aceite al año, que trata en la planta de Oleiros. El material pasa por varios procesos de limpieza y decantación y posteriormente se vende a Repsol, que lo transforma en biocombustible. Su uso « reduce las emisiones de CO2 a la átmósfera hasta un 70% en comparación con los combustibles convencionales», señalan las cooperativistas.

Éstas realizan recogidas semanales en distintos concellos de Galicia, centros privados, bares, factorías como Inditex o Estrella Galicia y restaurantes (locales de hostelería que también se prevé incorporar en Pontevedra al programa de reciclaje).

«Con este aceite lo que hacemos es generar empleo para personas vulnerables, en situación de exclusión social o que simplemente se quieren reinventar», señala Sofía Vázquez, gerente de la cooperativa.

La profesional constata que «sí que es verdad que la gente está concienciada, recoge y los números son un poquito más altos. El problema que tenemos es que hay muy poca sensibilización y muy pocas campañas» de divulgación.

Afirma que «cada vez que hacemos una campaña y contamos lo que se hace, por qué se hace y que colaboran con la sociedad, porque al final generamos empleo". Con todo, lamenta que "hay mucha gente a día de hoy en Galicia que no sabe que hay una recogida selectiva de aceite usado».