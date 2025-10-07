Amencer-Aspace invita a una «timbrada» este miércoles en la Praza da Peregrina

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Amencer-Aspace organiza para este miércoles, 8 de octubre, un acto en la Praza da Peregrina al que asistirán representantes del ámbito político, social y del tercer sector y que consistirá en una «timbrada» popular. Por eso se anima a la ciudadanía a acudir con timbres de bicicletas, sillas de ruedas...

Este año, el movimiento Aspace ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan al 80% de las personas con parálisis cerebral.