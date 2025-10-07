Amencer-Aspace invita a una «timbrada» este miércoles en la Praza da Peregrina
#YaToca exige equidad para personas con grandes necesidades de apoyo
A. L.
Pontevedra
Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Amencer-Aspace organiza para este miércoles, 8 de octubre, un acto en la Praza da Peregrina al que asistirán representantes del ámbito político, social y del tercer sector y que consistirá en una «timbrada» popular. Por eso se anima a la ciudadanía a acudir con timbres de bicicletas, sillas de ruedas...
Este año, el movimiento Aspace ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una estrategia estatal para las grandes necesidades de apoyo que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan al 80% de las personas con parálisis cerebral.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La princesa Leonor, de nuevo en Marín, para participar en las 'olimpiadas' de las academias militares
- Un pulpo de diez kilos y medio, sensación en el Mercado de Pontevedra
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- Denuncian en Pontevedra de nuevo carreras ilegales en O Campiño con cientos de personas
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- Pontevedra: la Marcha contra el cáncer más multitudinaria de Galicia