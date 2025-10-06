Vilaboa homenajea a Juan Lago, que sobrevivió al campo nazi de Mathausen

Con motivo del 80 aniversario de la liberación del campo nazi de exterminio de Mauthausen, el colectivo A Regaduxa. Memoria Histórica de Vilaboa homenajeó ayer al vecino de Paredes Juan Lago Collazo, superviviente del campo, en el que estuvo detenido entre diciembre de 1940 y mayo de 1945. Al acto en la Canteira de Paredes asistieron su hija Viviane y sus nietos Valerie y Enmanuel, que fueron fundamentales en la recuperación de la trayectoria de Juan Lago, nacido en Paredes en 1914 y fallecido en Francia a los 82 años. A Regaduxa va a publicar una biografía del homenajeado de la autoría de Luís Bará Torres que recoge el testimonio directo de Juan Lago por medio de una entrevista que le hizo su sobrino nieto y ahijado Laureano Molinos Lago en los años 90.