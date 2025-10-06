Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller y charlas de arte rupestre en el Museo

El Museo celebra el jueves el Día Europeo del arte Rupestre con dos actividades: una charla a las 19.00 horas sobre el Colectivo a Rula a cargo de su presidente, Luis Lecrere Rodríguez, y un taller para medio centenar de alumnos de Educación Primaria del colegio de Barcelos en el que podrán utilizar pigmentos usados en la prehistoria para realizar pinturas rupestres.

