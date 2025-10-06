Taller y charlas de arte rupestre en el Museo
El Museo celebra el jueves el Día Europeo del arte Rupestre con dos actividades: una charla a las 19.00 horas sobre el Colectivo a Rula a cargo de su presidente, Luis Lecrere Rodríguez, y un taller para medio centenar de alumnos de Educación Primaria del colegio de Barcelos en el que podrán utilizar pigmentos usados en la prehistoria para realizar pinturas rupestres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La princesa Leonor, de nuevo en Marín, para participar en las 'olimpiadas' de las academias militares
- Un pulpo de diez kilos y medio, sensación en el Mercado de Pontevedra
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- Denuncian en Pontevedra de nuevo carreras ilegales en O Campiño con cientos de personas
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía