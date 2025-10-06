La Rede SmartPeme ofrece nuevos cursos
La Diputación organiza esta semana cinco nuevos talleres de capacitación tecnológica en el marco de la Rede SmartPeme. Son telemáticas y con inscripción previa sobre asuntos como el plan de empresa, la fotografía de producto, la venta on line, el email márketing o la ampliación de la Inteligencia Artificial en la estrategia de contenido, entre otros.
