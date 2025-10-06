Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Promueven formación contra la exclusión

Comienza un nuevo curso de formación adaptada y participación social en la Casa Azul, un programa municipal que pretende dar respuesta a demandas educativas de personas en situación de vulnerabilidad y tratan de integrarse en el mundo laboral. Los alumnos son derivados a estos cursos desde el departamento de Servizos Sociais del Concello.

