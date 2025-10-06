Pontevedra asciende 75 puestos en el ranking nacional y ya es el décimo municipio de Galicia en renta media

La renta media bruta de cada declarante del IRPF en Pontevedra era en 2016 de 25.906 euros. Una década después, esa cifra ha crecido un 20% y los últimos datos oficiales de la Agencia Tributaria, correspondientes a las declaraciones de 2023 (un total de 50.773) sitúan esos ingresos en 31.005 euros por pontevedrés. Con este balance, la ciudad del Lérez escala 75 puestos en el ránking nacional, al pasar de la posición 588 a la 513 entre todos los municipios españoles.

Y esa escalada se refleja en la entrada de Pontevedra en el «top ten» de los concellos gallegos, un listado en el que la Boa Vila asciende cinco puestos y adelanta a Vigo (que aparece en el puesto 11 de Galicia y el 529 de España con 30.888 euros), además de situarse de nuevo por delante de Lugo, Ourense y Ferrol, donde la renta media no llega, en ningún caso, a los 29.800 euros.

Por delante de Pontevedra aparecen en Galicia municipios que tradicionalmente figuran en esos primeros puestos, como Oleiros (47.098 euros), Bergondo (36.579), Nigrán (37.750) y A Coruña (35.727). El listado de los diez primeros se completa con Santiago (34.298), Teo (31.822), As Pontes (31.627), Baiona (31.383) y Sada (31.255). Pontevedra, con el estreno de este décimo lugar y el tercero en la provincia, adelanta a Cabanas, Ames, Ares, Pereiro de Aguiar y Vigo con respecto al ránking del año anterior, el de 2022, cuando la Agencia Tributaria situaba la renta media bruta en 29.327 euros, 1.678 euros menos que doce meses después.

Además, la ciudad del Lérez supera en casi 2.600 euros anuales la media gallega, y en 3.254 la de la provincia, que es de 27.751 euros. Por encima de la media gallega en la comarca solo aparece Poio, con 30.063 euros por habitante. El listado entre los municipios del área de influencia de Pontevedra se completa con Vilaboa (27.935), Marín (26.810), Sanxenxo (26.007), Barro (25.066), Caldas (23.630), Cerdedo-Cotobade (23.495), Ponte Caldelas (22.531), Portas (22.900), Moraña (22.608), Cuntis (22.294), Campo Lameiro (21.578) y A Lama (19.648), la penúltima renta de la provincia, solo por delante de la Illa de Arousa.

Todos los municipios de la comarca cuentan con rentas más altas que en el ejercicio anterior salvo Caldas, que baja en 54 euros por persona.

El municipio ourensano de Avión es el que presenta la renta más baja de toda Galicia, con 18.447 euros de media, cinco veces menos que el ayuntamiento que encabeza el ranking en toda España, el madrileño de Pozuelo de Alarcón, con 88.011 euros. En el informe no figuran los municipios del País Vasco y Navarra, con regímenes fiscales que no están bajo el control directo de la Agencia Tributaria y cuyos habitantes suelen disponer también de rentas muy elevadas.