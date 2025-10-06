La plataforma de la A-57 pide que se anulen los tramos pendientes tras las quejas de Vilaboa
REDACCIÓN
Pontevedra
La plataforma de afectados por la autovía A-57 a su paso por Bora y Xeve ha reiterado su demanda de que se anulen los dos tramos pendientes, desde Marcón hasta Curro, en Barro y esgrime para ello las recientes quejas del Concello de Vilaboa ante el Ministerio de Transportes por deficiencias en el vial, en especial en el nudo de Figueirido.
La plataforma señala que el escaso tráfico del único tramo abierto «demuestra que la A-57 es una vía sin sentido y es un proyecto desfasado, que también resultará muy lesivo para el territorio y causará innumerables afecciones a los vecinos». Por ello, insisten en que se libere de peaje del peaje de la AP-9 y se destinen los fondos de la A-57 a rescatar la concesión de esa autopista.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La princesa Leonor, de nuevo en Marín, para participar en las 'olimpiadas' de las academias militares
- Un pulpo de diez kilos y medio, sensación en el Mercado de Pontevedra
- Condenado un septuagenario por violar en Barro a una mujer que se encontró en una carretera
- Denuncian en Pontevedra de nuevo carreras ilegales en O Campiño con cientos de personas
- La mujer calcinada en un monte de Campo Lameiro tenía un «plan de seguridad personalizado»
- El misterio de la rara visita de cuatro jóvenes flamencos a Vilaboa
- La tortilla que lucha por el oro internacional
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía