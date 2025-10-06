La plataforma de la A-57 pide que se anulen los tramos pendientes tras las quejas de Vilaboa

La plataforma de afectados por la autovía A-57 a su paso por Bora y Xeve ha reiterado su demanda de que se anulen los dos tramos pendientes, desde Marcón hasta Curro, en Barro y esgrime para ello las recientes quejas del Concello de Vilaboa ante el Ministerio de Transportes por deficiencias en el vial, en especial en el nudo de Figueirido.

La plataforma señala que el escaso tráfico del único tramo abierto «demuestra que la A-57 es una vía sin sentido y es un proyecto desfasado, que también resultará muy lesivo para el territorio y causará innumerables afecciones a los vecinos». Por ello, insisten en que se libere de peaje del peaje de la AP-9 y se destinen los fondos de la A-57 a rescatar la concesión de esa autopista.