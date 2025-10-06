Nuevas mejoras en la iluminación pública
La Concellería de Servizos Urbanos Básicos ha completado as iluminaciones ornamentales del banco de la plaza de Santa María y el del parque de Rosalía de Castro, en la avenida de Compostela. Se revisaron las estructuras eléctricas, sustituyeron tiras de luz, perfiles, cableado etc.
