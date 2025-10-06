Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas mejoras en la iluminación pública

La Concellería de Servizos Urbanos Básicos ha completado as iluminaciones ornamentales del banco de la plaza de Santa María y el del parque de Rosalía de Castro, en la avenida de Compostela. Se revisaron las estructuras eléctricas, sustituyeron tiras de luz, perfiles, cableado etc.

