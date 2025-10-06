Nace el Consello Verde Urbano como foro de debate medioambiental
El Concello integra a dos universidades, entidades ecológicas, vecinos y la mancomunidad de montes
REDACCIÓN
El Concello de Pontevedra constituyó esta semana el Consello Verde Urbano, un órgano informativo y participativo que actuará como tribuna medioambiental y canal estable para compartir avances, recoger aportaciones y fomentar el debate alrededor de soluciones de regeneración urbana y recuperación de la biodiversidad.
Este Consello está inicialmente formado por las universidades de Vigo y A Coruña, la Mancomunidade de Montes, la asociación Vaipolorío, la Asociación pola Defensa da Ría, la Mesa pola Recuperación do río Valdecorvos, la Federación de Asociacións de Veciños Castelao y el concejal de Servizos urbanos básicos Xaquín Moreda, quien aseguró en este primero encuentro que «esta es una mesa de continuidad, con la que pretendemos informar sobre la renaturalización continua de Pontevedra».
En su primera reunión, constitutiva e informativa, se dio cuenta del estado y de la planificación del proyecto RedeVerde Pontevedra, el programa municipal que apuesta por la renaturalización urbana y el refuerzo de la infraestructura verde para mejorar la resiliencia frente al cambio climático, incrementar la biodiversidad y ganar habitabilidad en la ciudad.
El principal hito del proyecto es la renaturalización del río de Os Gafos en Campolongo. Se informó de su estado de tramitación y se aportaron datos generales de esta actuación ambiental, pero también integran RedeVerde Pontevedra otras propuestas como la restauración ecológica de la Xunqueira da Gándara, las marismas de Alba.
