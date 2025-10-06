El mercado de las flores contará con 24 puestos
El Concello abre mañana el plazo para solicitar alguno de los 24 puestos disponibles en el mercado de las flores que se instala en A Ferrería con motivo de los días de Todos los Santos y Difuntos, 31 de octubre y 1 de noviembre. Durante dos días se pueden presentar las solicitudes entre las 9.00 y las 12.00 horas en la Casa da Luz, que se adjudican por orden de llegada.
