Marea verde de récord

Dos mil setecientos corredores, que lucieron la distintiva camisa verde, convirtieron ayer a Marca contra el cáncer en la más multitudinaria de Galicia, una gran marea verde con un objetivo: que en cinco años se logre el objetivo del 70% de supervivencia de los pacientes oncológicos, un desafío que precisa de recursos como los que recauda esta cita no competitiva.

Un corazón simbolizó en la salida la solidaridad de los participantes con los pacientes oncológicos. | Gustavo Santos

Ana García, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, dio la bienvenida a los cientos de asistentes, corredores y caminantes de todas las edades, desde octogenarios a niños en carrito o personas de movilidad reducida en sillas de ruedas. Con deportistas que entrenan a diario, aficionados, grupos de amigos o familias que también acudieron con sus mascotas, que dispusieron de su propio punto de avituallamiento.

Las autoridades con la organización, en la salida. | Gustavo Santos

La anfitriona les agradeció que «hemos conseguido el récord» en una cita que «forma parte del corazón de esta ciudad» y que muestra que «cuando una sociedad se une y se compromete se pueden conseguir grandes cosas». La carrera es, añadió, un acto solidario «y también una declaración de intenciones: no vamos a parar» de luchar contra el cáncer y para que los pacientes y sus familias tengan «recursos y acceso» a tratamientos.

La Legión 501 arropó la salida de la carrera. | Gustavo Santos

También dio la bienvenida a los participantes el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, que señaló que la institución que representa «tenía que estar aquí». Por su parte, la concejala Anabel Gulías expresó que «si alguna ciudad iba a batir el récord estaba convencida de que sería Pontevedra». Reconoció especialmente el trabajo del voluntariado e hizo hincapié en que «son necesarios recursos públicos para la investigación y el tratamiento de los enfermos».

En nombre de estos pacientes tomó la palabra Mónica Fiestras. Ésta leyó el manifiesto de esta séptima Pontevedra en Marcha contra el Cáncer. «Hoy estoy aquí no solo como una paciente oncológica», señaló, «sino como una mujer que ha vivido y vive en primera persona lo que significa enfrentarse al cáncer… y también lo que significa no hacerlo solo».

Recordó que tras recibir el diagnóstico su mudo cambio. «Aparecieron los miedos, las dudas, la incertidumbre, pero también algo más: el apoyo de personas… Desde el principio la Asociación contra el Cáncer estuvo a mi lado» y le proporcionó atención psicológica «cuando más la necesitaba, asesoramiento, fisioterapia oncológica… Peros obre todo un abrazo constante que me recordó que no estaba solo».

«Nada de esto sería posible sin el apoyo de personas como vosotras», señaló al agradecer la gran participación, «con cada paso que dais, cada inscripción, cada pequeño gesto, no solo estáis ayudando a visibilizar historias como la mía, sino que también estáis impulsando la investigación contra el cáncer, apoyando la prevención y haciendo posible que la AECC pueda seguir ofreciendo su ayuda a tantos pacientes y familias».

«Yo estoy aquí gracias a personas que me cuidaron, a profesionales que no me soltaron la mano, y a personas como vosotros que hoy corréis, camináis, acompañáis o simplemente estáis presentes. Gracias por no mirar hacia otro lado, por dar u paso al frente y formar parte del cambio, por ayudar a que nadie tenga que enfrentarse al cáncer en soledad». En la mañana de ayer, concluyó Mónica Fiestras, «juntos somos más fuertes».

La batucada de Os Vikingos sirvió de banda sonora a la salida, en la que los participantes también fueron flanqueados por la Legión 501, los míticos soldados de asalto de La guerra de las galaxias. Momentos antes de la cuenta atrás, los participantes formaron corazones con sus manos en signo de solidaridad con los pacientes y sus familias.

La larga marcha tardó 11 minutos en completar la salida, y poco más de diez minutos después hacía su entrada en la meta el primero de los corredores, Diego Daporta, vecino de Poio de 15 años de edad, que recibió su correspondiente medalla.

A mediodía se celebró la entrega de reconocimientos, y una clase de zumba coronó esta fiesta en la que no faltaron actividades para los más pequeños, como los pinta caras, o un estand dedicado a la investigación y a la divulgación.