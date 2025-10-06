El Lérez acumula 90 días «bajo mínimos» con tres veces menos lluvia que el verano pasado

El 3 de julio, hace más de 90 días, el caudal del Lérez estaba ligeramente por encima de los tres metros cúbicos por segundo y aún estaba lejos la declaración de prealerta por escasez de agua en su cuenca. Pero desde esa jornada, salvo algún día esporádico de aumento puntual de su nivel, el río acumula ya más de tres meses «bajo mínimos», con un caudal que nunca llegó a supera ese umbral de los tres metros cúbicos. Ayer mismo apenas llegaba a 1,7, ligeramente por encima del caudal ecológico mínimo. Fue el 7 de agosto cuando Augas de Galicia decretó la prealerta por sequía, una situación que se mantiene después de ser prorrogada varias veces. Y, con el otoño ya asentado, no parece que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Tras los ocho litros por metro cuadrado de lluvia recogidos el sábado, no parece que las precipitaciones se vayan a repetir en toda la semana.

Y es que este verano ha sido especialmente seco en Pontevedra, una situación que afecta de forma directa al nivel del río. Desde el 3 de julio hasta ahora llegó a acumular al menos veinte días por debajo del caudal ecológico, pero la única medida oficial adoptada ha sido recomendar a la población que reduzca el consumo.

Desde ese día hasta ayer se han recogido en la ciudad de Pontevedra 126 litros por metro cuadrado de lluvia: siete en julio, 37 en agosto, 74 en septiembre y 8 en octubre. Es una cantidad tres veces menos de lo acumulado en el mismo periodo de 2024. Entonces se llegó a 339 litros: 40 en julio, nueve en agosto, 180 en septiembre y 110 en solo cinco días de octubre. Y con esta diferencia, también se decretó ese verano la prealerta por sequía.

Esta medida está vigente actualmente y sin visos de que se desactive a corto plazo. La última prórroga fue el 23 de septiembre y ya se cumplen dos meses. Implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, así como de los posibles incidentes que se detecten. De hecho, los ayuntamientos en esta situación tienen el deber de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En concreto, son Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo. En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso el más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como el llenado de piscinas o el riego con agua potable.

El nivel del embalse del Pontillón, el más alto de Galicia-Costa

El embalse del Pontillón, que se mantiene como «reserva de agua» en verano para posibles casos de necesidad, todavía no ha tenido que ser usado para esos fines, por lo que su nivel de ocupación es de más del 91%, el más alto de todos los embalses de la cuenca Galicia-Costa. De hecho, el estado de otros ya ha obligado a adoptar medidas de limitación del consumo. Así, el de Eiras está solo al 56% y el del Umia no llega al 68%, según el último balance de Augas de Galicia, del pasado 29 de septiembre. El nivel global de ocupación de todos los embalses de la cuenca que coordina la Xunta es ahora del 46%, muy por debajo del 55% de hace un año.