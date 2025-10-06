Un herido y decenas de usuarios afectados por una descarga eléctrica en el Paseo de Colón de Pontevedra

Un accidente laboral en la calle Paseo de Colón de Pontevedra se saldó este lunes con un trabajador herido y decenas de usuarios afectados con un importante corte de suministro.

El suceso tuvo lugar poco antes de las once de la mañana en el Edificio Almirante, en el número 15 de la citada calle, cuando un hombre de una empresa de instalaciones de Pontevedra recibió una descarga eléctrica que le ocasionó importantes heridas, al menos en una mano. Como consecuencia, fue trasladado al centro hospitalario por efectivos del 061, que se personaron rápidamente en el lugar de los hechos, así como Bomberos de Pontevedra.

El edificio en el que tuvo lugar el incidente hay alrededor de 80 viviendas repartidas en cuatro portales diferentes, todos con la misma entrada general por una conocida galería a la altura de la pizzería Domino's. Además de estos vecinos, también resultaron afectados por el corte del suministro eléctrico una docena de bajos comerciales del mismo edificio, así como otros de esa acera en Paseo de Colón y de la calle paralela Almirante Matos. Esto se debe a que en el bajo del edificio se encuentra, asimismo, un transformador para esa zona de la manzana.

Trabajadores en el exterior del edificio tras ser evacuados. / Gustavo Santos

Los trabajos de cambio en la línea de alimentación eléctrica del edificio comenzaron ya el pasado 1 de septiembre. De modo que la intervención ya tenía contemplado un corte de corriente general de todo el edificio y otros por portales a medida que avanzasen las reparaciones. De hecho, este lunes estaba previsto que se cortase la luz entre las 9 de la mañana y las 10.30 horas en el Portal B. Fue poco después cuando tuvo lugar el accidente, lo que provocó que vecinos y trabajadores de los distintos negocios saliesen al exterior del edificio.

A las doce y cuarto de la mañana los operarios seguían trabajando intentando reponer el suministro. Por el contrario, los locales comerciales vecinos, tanto de Paseo de Colón como de Almirante Matos, ya habían recuperado la electricidad a esa hora de forma generalizada. Hay que recordar que en la primera de estas calles hay desde una pizzería, El Domino's, hasta una empresa de asesoría, Cytem, y una tienda de ropa del hogar, Kids&Home.