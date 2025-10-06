«Galicia ilusiona» reúne en Pontevedra a algunos de los mejores magos del mundo

El festival «Galicia Ilusiona», el mayor evento internacional de magia de Galicia, celebra este mes su cuarta edición. Y es de nuevo un «éxito incontestable», ya que quedan pocas entradas disponibles para los espectáculos que se celebrarán en Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña, Ferrol y Lugo. Ya se celebró en Cangas y Santiago. Patrocinado por la Xunta y dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el festival se ha consolida como una de las grandes citas culturales de la comunidad gallega, con un despliegue sin precedentes de 27 funciones a lo largo del mes de octubre, en las que las principales ciudades gallegas se transforman en auténticos templos de la ilusión.

Entre los protagonistas de este año está, además, el reciente campeón mundial por la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del prestigioso Congreso Internacional de Magia (FISM), Mag Edgard. Su actuación fue elegida por más de 2.000 magos de todo el mundo por su «originalidad, espectacularidad y carisma en escena».

La gran gala de magia en Pontevedra será el viernes día 10, con dos funciones, a las 18.00 y 20.30 horas, en el auditorio de Afundación y este año el espectáculo cuenta con la participación de cinco artistas internacionales: Seimei, un mago manipulador coreano referente mundial de la magia elegante y depurada. Premiado con la varita de oro de Monte Carlo; la Compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto y premiados con el premio FISM Turín 2025 a mejor espectáculo mundial; Nacho Samena, talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica, que fue premio nacional de magia 2024 y representará a Galicia en el Festival; David Burlet, artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala, premio al mejor malabarista francés durante tres años seguidos; el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Es ganador de numerosos premios nacionales almejor presentador de galas internacionales.