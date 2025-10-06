La Diputación espera la licencia del Concello para excavar en Santa Clara

El gobierno de la Diputación afirma que está a la espera de la licencia municipal para poder iniciar la excavación arqueológica del convento de Santa Clara. La empresa Citania llevará a cabo los trabajos, cuyo presupuesto asciende a cerca de 311.000 euros.

«Se trata de la elaboración de un proyecto arqueológico completo que es necesario poner en marcha para poder afrontar la rehabilitación integral del recinto histórico», recuerda la institución provincial.

La excavación arqueológica se realizará en tres fases: en la primera la empresa contratada remitirá el proyecto, en la segunda se ejecutarán los trabajos y en la final la adjudicataria redactará y remitirá los informes, así como las respectivas memorias de la actuación desarrollada.

El gobierno provincial invita a «sumar voluntades» para sacar adelante un proyecto que acumula un sensible retraso sobre los plazos previstos. Indica también que la contratación del proyecto arqueológico constituye «un paso adelante con el objetivo de que la rehabilitación de Santa Clara sea una realidad y que, más pronto que tarde, sea posible reabrir el lugar para disfrute de la ciudadanía», si bien no aporta plazos para este objetivo.