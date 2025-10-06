La Bienal de Pontevedra convocó a más de 125.000 espectadores

Un “éxito rotundo”, tanto por la acogida del público como por el impacto económico en la hostelería y el comercio. El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, se felicitaba este lunes en la clausura de la Bienal por los 125.220 espectadores que durante el verano contemplaron las propuestas artísticas en las 13 sedes en las que se desplegó el evento, recuperado en este 2025 tras 15 años de parón.

Convocó, recordó, a 105 artistas de 28 nacionalidades, situándose como “el mayor evento cultural celebrado nunca en Pontevedra” con el Museo como gran eje cultural de la provincia.

La programación paralela, desplegada en otros cuatro concellos como Vigo, O Grove o Sanxenxo, contó con 1.906 asistentes. Por su parte, tanto las proyecciones del ciclo “Cine, arte e guerra”, concebido para aportar visiones poco convencionales sobre los conflictos bélicos, y las “Conversas con artistas” reunieron a 398 personas.

El claustro del Edificio Sarmiento fue escenario esta mañana de la clausura oficial de la Bienal, que regresó “en un mundo muy distinto” al de sus primeras ediciones y de su última entrega, como recordó la directora del Museo, Ángeles Tilve, al dar la bienvenida a los asistentes. Supuso un “reto mayúsculo” de organización, señaló, antes de expresar su satisfacción porque la institución que encabeza estuvo “a la altura” de una cita que “cumplió su misión” de conectar artistas, públicos e instituciones.

El su balance de esta 32 edición, Rafa Domínguez también se refirió a las 75 visitas guiadas, que convocaron a 1.718 participantes; mientras que los talleres contaron con 293 asistentes. “Superó todas las previsiones”, resumió el vicepresidente provincial antes de anunciar el comienzo de “una nueva etapa” en la que el objetivo es “seguir creciendo”, corrigiendo o mejorando según los casos.

La “enorme repercusión en medios”, el hecho de proyectar a Pontevedra con “una identidad moderna asociada al arte contemporáneo” o los recientes éxitos de algunos de los artistas participantes (convocados a la Bienal de Venecia, premiados etc) o el tema, los conflictos bélicos, “de enorme relevancia” y que constituyó “una elección valiente pero necesaria” en este momento histórico, fueron otros de los elementos que puso en valor Domínguez.

El presidente de la Diputación, Luis López, destacó que la institución trabaja ya «en el nuevo proceso de selección de los comisarios de la edición 2027»

Bajo el lema “Volver a ser humanos. Ante a dor dos demais”, la Bienal invitó a la reflexión, la memoria o la denuncia “con un mensaje claro: la cultura y el arte deben ser compromiso político y moral frente a la injusticia”, señaló el vicepresidente provincial. Éste destacó que la cita artística se despide como “referente en Galicia” y que visibilizó que Pontevedra “es capaz de estar a la altura de las grandes capitales y hacerlo con rigor, seriedad y compromiso”.

El presidente de la Diputación, Luis López, despidió el acto y destacó que la Diputación trabaja ya «en el nuevo proceso de selección de los comisarios de la edición 2027», tras el éxito de esta entrega de este verano que, prometió, «se quedará pequeño en el balance de la edición número 33».