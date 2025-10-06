Beethoven, protagonista de la temporada de música clásica

El Teatro Principal será escenario el próximo día 13 del arranque de la temporada 104 de la Sociedad Filarmónica, un programa de incluirá 13 conciertos de música clásica, y en el que la obra de Beethoven, compositor del que en el año 2027 se conmemora el 200 aniversario de su fallecimiento, tendrá un especial protagonismo.

El concierto inaugural correrá a cargo del Cuarteto Nel Cuore y del pianista Juan Barahona, que interpretarán los Quintetos para piano y cuarteto de cuerda de Brahms y Schumann. Diez días después, el próximo día 23, en el auditorio do Pazo da Cultura tendrá lugar el primer concierto sinfónica de la temporada.

Lo protagonizará la Orquesta Clásica de Vigo que, bajo la dirección de Manuel Martínez Álvarez-Nava, ofrecerá dos obras de Beethoven, el Concierto nº 3 y la Sinfonía nº 5. Actuará como solista el pianista pontevedrés Severino Ortiz Rey.

La siguiente propuesta, también sinfónica y en colaboración con Afundación, llegará de la mano de la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por Ruth Reinhardt y con un programa homenaje a Johannes Brahms, con obras de Giménez-Comas, Hubert Parry, Detlev Glanert y del propio Brahms. Este concierto se celebrará el 7 de noviembre en el Auditorio de Afundación.

Tempus Trío interpretará el 2 de febrero dos tríos de Beethoven. / Elisenda Canals

Tres días después será el turno del clavecinista gallego Diego Ares, que ofrecerá las Variaciones Goldberg de Juan Sebastian Bach.

El 1 de diciembre actuará el Cuarteto Gerhard, que interpretará los cuartetos de cuerda op. 132 y op. 135 de Beethoven. De este modo, señalan los portavoces de la Filarmónica, se iniciará “la integral de los cuartetos de cuerda del compositor de Bonn, que, junto a sus tríos para violín, violonchelo y piano, se irán programando a lo largo de esta temporada y de las próximas”.

El ciclo musical abrirá el 2026 con el tercer concierto sinfónico, esta vez a cargo de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, con obras de Verdi y Tchaikoski. Tendrá lugar el día 8 de enero en el Auditorio de Afundación.

Sara Ruiz (viola da gamba) participará en la temporaa con un programa íntegramente dedicado a las Fantasías que el compositor barroco Telemann. / Sociedad Filarmónica de Pontevedra

La programación de enero continuará el día 12 con el pianista David Khrikuli. El instrumentista, que recibió el primer premio del Concurso Internacional de Piano Cidade de Vigo 2024, interpretará obras de Chopin, Scriabin y Ravel.

El 1 de diciembre actuará el Cuarteto Gerhard, que interpretará los cuartetos de cuerda op. 132 y op. 135 de Beethoven. De este modo, señalan los portavoces de la Filarmónica, se iniciará "la integral de los cuartetos de cuerda del compositor de Bonn, que, junto a sus tríos para violín, violonchelo y piano, se irán programando a lo largo de esta temporada y de las próximas”

El Tempus Trío será el siguiente invitado. El 2 de febrero interpretará dos tríos de Beethoven, un concierto que se enmarca de la programación de la integral de la obra para violín, violonchelo y piano del compositor alemán.

El 2 de marzo la Sociedad Filarmónica recibirá a otro cuarteto de cuerda, el Cuarteto Diógenes, con la segunda entrega de la integral de los cuartetos de cuerda de Beethoven, un concierto en el que el público podrá disfrutar del el op. 18 nº 4, el op. 95 y el op. 59 nº 3. Y ese mismo mes, el día 16, el ciclo musical propondrá un recital Sara Ruiz (viola da gamba) con un programa íntegramente dedicado a las Fantasías que el compositor barroco Telemann compuso para este instrumento y que estuvieron perdidas durante más de 300 años.

Marta Menezes, Primer Premio del Concurso Beethoven de la Royal College of Music de Londres. / Sociedad Filarmónica de Pontevedra

La Filarmónica indica que este concierto “servirá para la presentación del CD que Sara Ruiz grabó recientemente, por primera vez en España, de estas obras”.

Ya en el tramo final de la temporada, el 20 de abril actuará la pianista portuguesa Marta Menezes, Primer Premio del Concurso Beethoven de la Royal College of Music de Londres, que interpretará un programa con tres obras de Beethoven.

El 20 de mayo, en el Auditorio de Afundación, será el grupo Camerata Arven el invitado. Las mismas fuentes señalan que “con una plantilla reforzada, el grupo ofrecerá dos obras de Mozart, el emblemático Concierto para clarinete y la Sinfonía nº 29” en una actuación en el que como director y solista de clarinete intervendrá Francisco Javier Morgade Dobaño.

Como colofón, la temporada se despedirá con la música del Coro de la Sinfónica de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Galicia, que interpretarán La Pasión según San Juan, una de las obras cumbre de J. S. Bach. Tendrá lugar el 20 de junio en el Auditorio del Pazo da Cultura.

Para los conciertos en el Auditorio de Afundación del próximo 7 de noviembre, 8 de enero y 20 de mayo de 2026 las entradas podrán adquirise a través de ataquilla.com.

Por su parte, todos los conciertos de cámara se celebrarán en el Teatro Principal, mientras que a los del Pazo da Cultura (el próximo día 23 y el 20 de junio 2026) los socios accederán con el carné de la temporada.