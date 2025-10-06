El Banco de Alimentos activa su Gran Recogida

El Banco Provincial de Alimentos ya comienza a preparar su campaña Gran Recogida 2025 para recoger alimentos en supermercados de la ciudad. La entidad presenta hoy la iniciativa de este año con la presencia del presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, y el responsable de la delegación en Pontevedra, José Luis Doval.