La Xunta rebaja a «siete meses» los retrasos de informes sobre violencia machista

La Xunta ha negado que el retraso medio en los informes forenses sobre violencia de género en Pontevedra sea de catorce meses y subraya que en estos momentos los registros «no recogen ningún informe solicitado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) con un retraso mayor de siete meses» desde su solicitud. De este modo, entienden que el Informe de la Fiscalía General del Estado que apunta que la provincia de Pontevedra es la que presenta mayor retraso en toda España en estos informes para evaluar la situación física, psíquica y económica de las denunciantes de violencia de género parte de «un error en su computación».

El director xeral de Justicia de la Xunta, José Tronchoni, apunta que el informe contabiliza desde la fecha de incoación de las diligencias penitenciarias y no desde el momento de la de solicitud de los informes al Imelga. «Por lo tanto, esos plazos no son correctos» y cree que hay una valoración inadecuada por parte de la Fiscalía, con lo que «se pone en cuestión el enorme trabajo que está realizando el personal del Imelga de manera injusta». De esas quejas se hizo eco el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que pidió explicaciones a la Xunta.

Tronchoni asegura que «el acumulado pendiente» se gestionó durante 2025, además de tener que atender las solicitudes nuevas recibidas.